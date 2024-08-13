Кирби подчеркнул, что именно Россия с самого начала была агрессором, а Украина вынуждена защищаться.

В Белом доме посоветовали Путину прекратить войну против Украины, если его очень беспокоит ситуация в Курской области.

Такой совет российскому диктатору дал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Американский чиновник отметил, что заявления российской стороны о том, что операция в этой области якобы координируется Западом "это путинская пропаганда", которую властелин Кремля распространяет с начала вторжения в Украину.

"Это война Путина против Украины, и если ему что-то не нравится, если его что-то не устраивает, есть очень простое решение - пусть убирается к черту из Украины и прекращает войну", - посоветовал американский чиновник. Видео дня

Кирби подчеркнул, что именно Россия с самого начала была агрессором, а Украина вынуждена защищаться. Он добавил, что единственные, кто находится в состоянии войны в Украине - это сами россияне.

Операция в Курской области

Военная операция на российской территории началась 6 августа. 7 августа бойцы Сил обороны Украины продвинулись в Суджи и взяли под контроль Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево Курской области.

А вчера впервые официально в Украине заговорили об успехах ВСУ - им уже удалось взять под контроль около 1000 кв км. По словам президента Владимира Зеленского, в первую очередь Украина пытается защитить приграничные регионы от постоянного российского террора.

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