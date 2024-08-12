Продолжается операция на российской территории.

Под контроль Украины всего за неделю перешел такой же размер территорий, как и те, которые российские захватчики оккупировали в 2024 году.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, ссылаясь на заявление главнокомандующего Александра Сырского о том, что украинские силы контролируют 1000 квадратных километров российской территории.

"Это площадь почти 238 таких городов как Суджа. И более 20 таких городов как Бахмут. Украина за неделю взяла под контроль такую же территорию, как Россия, по оценкам Института изучения войны, оккупировала за весь 2024 год", - говорится в сообщении СтратКома в Telegram. Видео дня

Бои на территории России

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине впервые официально признали проведение военной операции на российской территории. Главнокомандующий заявил, что под контролем страны находится около 1000 квадратных километров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что первоочередной целью этой операции является обеспечение безопасности приграничных регионов Украины, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков.

По данным DeepState, сейчас под контролем украинской армии находятся около 44 российских населенных пунктов, еще 10 - под вопросом.

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