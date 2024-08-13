7 августа бойцы Сил обороны Украины продвинулись в Судже и взяли под контроль Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево Курской области.
Об этом сообщается в Telegram-канале DeepState. Как известно, аналитики дают информацию с задержкой, чтобы не навредить действиям украинских войск на российской территории. Так, на второй день наступления штурмовые группы продвинулись вплотную к Кореневому, а также заняли Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино.
"На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремневом. Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке. Саму же Суджу начали обходить с севера. На юге удалось освободить Гуево и Горналь", - говорится в сообщении.Видео дня
Отмечается, что судьба российских солдат, которые засели в местном монастыре, неизвестна. В тот же день началось активное движение в сторону Малой Локни. "С этого дня и в дальнейшем, это направление будет получать больше всего противоречивой информации", - добавили аналитики.
Бои на территории России
Напомним, военная операция на российской территории началась 6 августа. Только вчера в Украине впервые официально заговорили об успехах войск - им уже удалось взять под контроль около 1000 квадратных километров.
По словам президента Владимира Зеленского, в первую очередь Украина пытается защитить приграничные регионы от систематического террора со стороны россиян.