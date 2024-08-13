Информация обновляется с задержкой.

7 августа бойцы Сил обороны Украины продвинулись в Судже и взяли под контроль Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево Курской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале DeepState. Как известно, аналитики дают информацию с задержкой, чтобы не навредить действиям украинских войск на российской территории. Так, на второй день наступления штурмовые группы продвинулись вплотную к Кореневому, а также заняли Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино.

"На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремневом. Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке. Саму же Суджу начали обходить с севера. На юге удалось освободить Гуево и Горналь", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что судьба российских солдат, которые засели в местном монастыре, неизвестна. В тот же день началось активное движение в сторону Малой Локни. "С этого дня и в дальнейшем, это направление будет получать больше всего противоречивой информации", - добавили аналитики.

Бои на территории России

Напомним, военная операция на российской территории началась 6 августа. Только вчера в Украине впервые официально заговорили об успехах войск - им уже удалось взять под контроль около 1000 квадратных километров.

По словам президента Владимира Зеленского, в первую очередь Украина пытается защитить приграничные регионы от систематического террора со стороны россиян.

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