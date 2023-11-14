Установлено, что во время мероприятия были проигнорированы все правила маскировки.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о результатх проверки гибели бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) в Запорожской области после ракетного удара российских оккупантов.

Об этом Умеров сообщил в соцсети. В частности, главная инспекция Минобороны доложила о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128-й ОГШБр. "Мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", - отметил Умеров.

По его словам, бойцов бригады действительно собрали во дворе дома, чтобы наградить, но "были проигнорированы все правила маскировки" и "рядом припарковали более десяти автомобилей".

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"В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", - сообщил Умеров.

В то же время, следствие по этому делу продолжается. Его ведет Государственное бюро расследований.

"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание", - обещает министр.

Умеров поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

"Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", - подчеркнул Умеров.

Трагедия с 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, также раненые гражданские граждане. Известно, что погибло 19 бойцов.

По другим данным, о которых сообщил народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец, погибли 28 бойцов и 53 получили ранения.

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