Среди главных акцентов концепции - гарантированное удовлетворение потребностей Вооруженных сил Украины в людях во время полномасштабной войны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ Об утверждении Концепции военной кадровой политики министерства до 2028 года.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале МОУ, этот документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

"Главный акцент концепции - гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", - пояснили в министерстве.

Среди ожидаемых результатов внедрения этой концепции, в частности то, что ВСУ перейдут на военную службу по контракту. "Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста", - говорится в сообщении.

Также в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом.

Кроме того, предусматривается человекоцентричный подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Равные возможности мужчин и женщин в ВСУ.

В этом перечне также усовершенствована электронная система воинского учета; автоматизированные и цифровизированные процессы управления персоналом; расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС; эффективная и прозрачная система денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем.

Речь идет также об усовершенствованном психологическом обеспечении; новой культуре взаимоотношений между командирами и подчиненными; надлежащих условиях для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Мониторинг и оценку результатов внедрения концепции будет осуществлять Комитет по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.

Залужный заявил о необходимости увеличить личные резервы армии

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Один из его приоритетов - это наращивание резервов.

В интервью ТСН командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Малый", комментируя принудительную мобилизацию в Украине, отметил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны изменить подход по мобилизационным мероприятиям.

Он выразил мнение, что "нельзя принудительно заставить человека идти на войну". "Это неправильно. Они должны его мотивировать, уговорить, а не заломить руки за спину, засунуть в какой-то автозак и повезти в РТЦК. Подход к этому должен быть немного другим", - отметил военный.

"Малый" также заявил, что во время вручения повесток мужчинам не объясняют, что это не значит, что они точно попадут на фронт. Довольно часто повестки вручают для того, чтобы создать какие-то резервы и иметь понимание, сколько в стране есть мужчин, которые могут взять оружие в руки и пойти тренироваться защищать.

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