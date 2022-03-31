Украинские защитники мощно ударили по колонне военной техники врага. В ожесточенном бою русские потеряли значительное количество тяжелой техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Результат одного дня недавних боев с противником подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Вместе победим", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 79 бригады Николаева уничтожили вражескую колонну, которая двигалась в сторону областного центра.
В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов, было уничтожено три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2.