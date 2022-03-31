Результатом проделанной работы Вооруженных сил поделились в Генштабе.

Украинские защитники мощно ударили по колонне военной техники врага. В ожесточенном бою русские потеряли значительное количество тяжелой техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Результат одного дня недавних боев с противником подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Вместе победим", - говорится в сообщении.

В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов, было уничтожено три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2.

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