ВСУ мощно ударили по технике врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники мощно ударили по колонне военной техники врага. В ожесточенном бою русские потеряли значительное количество тяжелой техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Результат одного дня недавних боев с противником подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Вместе победим", - говорится в сообщении.

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Уничтоженная техника врага / фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ранее сообщалось, что военнослужащие 79 бригады Николаева уничтожили вражескую колонну, которая двигалась в сторону областного центра.

В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов, было уничтожено три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2.

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