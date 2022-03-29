Враг понес потери в живой силе и в технике в Николаевской области.

Военнослужащие 79 бригады Николаева уничтожили вражескую колонну, которая двигалась в сторону областного центра.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. Отмечается, что десантники вели разведку недалеко от Николаева.

"Опасность для воинов в этой ситуации заключалась в том, что им, по сути, пришлось вызвать огонь на себя, но это не остановило отчаянных", — говорится в сообщении.

В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов были уничтожены три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевая машина десанта БМД-2.

"Понеся значительные потери среди своей военной техники и личного состава, противник вынужден был остановить движение колонны в направлении Николаева и отступить", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в боях под Харьковом ВСУ ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады, полковника Дениса Курило.

По состоянию на утро 29 марта общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 17 200 человек.

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