Силам безопасности и обороны Украины передали информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны заявляют, что в результате украинской кибератаки на некоторое время будет парализовано строительство новых военных объектов России.

Как отмечается в Telegram-канале ГУР, украинская разведка информирует об успешной кибератаке на российское государственное предприятие, которое выполняет все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора.

Речь идет о "федеральном государственном унитарном предприятии" Главное военно-строительное управление по специальным объектам "(ФГУП"ГВСУ по специальным объектам").

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"Удачную операцию совершили специалисты украинской организации Blackjack-Киберволонтеры мастерски проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученного массива - техническая документация на более 500 объектов минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Так, критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины.

"В рамках кибероперации все указанные данные были удалены с серверов предприятия РФ, что на время парализует строительство новых объектов московских террористов", - отметили в ГУР.

Атака на объекты в РФ

В ночь на 18 января Украина атаковала дронами нефтебаза в российской Ленинградской области. Это была спецоперация ГУР.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что нефтебазу атаковали дроны украинского производства.

Он отметил, что Украина уже способна изготавливать дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

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