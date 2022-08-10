Увеличилось количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения.

Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, в июле зарегистрировали 203 кибератаки российских хакеров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что возросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины.

"В то время как оккупационные войска усиливают нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные города, российские хакеры "поддерживают" эти атаки в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Война в Украине и российские хакеры:

26 июля российские хакеры из ФСБ в очередной раз атаковали украинцев через электронные письма, используя темы "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение".

12 мая российские хакеры осуществили кибератаку, используя тему оккупированного Херсона. Хакеры рассылали опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", которые содержат вложения в виде файла "План Херсон.htm".

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