Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами, в том числе и отравляют еду и алкоголь.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Храбрые украинцы под Изюмом Харьковской области "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние уточняется.
По данным разведки, "вторая армия мира" охотно лакомится украинским алкоголем.
"Около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах вследствие тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения. Российское командование списывает эти случаи на так называемые небоевые потери", - говорится в сообщении.
Потери России в Украине
По данным Генерального штаба ВСУ, потери оккупационных российских войск по состоянию на 2 апреля составляют:
- личного состава-17800 человек;
- танков - 631 единица;
- боевых бронированных машин - 1776 единиц;
- артиллерийских систем - 317 единиц;
- реактивных систем залпового огня -100 единиц;
- средств противовоздушной обороны - 54 единицы;
- самолетов -143 единицы;
- вертолетов - 134 единицы;
- автомобильной техники - 1236 единиц;
- кораблей и катеров - 7 единиц;
- цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 87 единиц;
- специальной техники - 24 единицы;
- пусковых установок ОТРК / ТРК - 4 единицы.