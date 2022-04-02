Отравленных мирным населением захватчиков списывают как "небоевые потери".

Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами, в том числе и отравляют еду и алкоголь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Храбрые украинцы под Изюмом Харьковской области "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние уточняется.

По данным разведки, "вторая армия мира" охотно лакомится украинским алкоголем.

"Около 500 военнослужащих 3 мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах вследствие тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения. Российское командование списывает эти случаи на так называемые небоевые потери", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба ВСУ, потери оккупационных российских войск по состоянию на 2 апреля составляют:

личного состава-17800 человек;

танков - 631 единица;

боевых бронированных машин - 1776 единиц;

артиллерийских систем - 317 единиц;

реактивных систем залпового огня -100 единиц;

средств противовоздушной обороны - 54 единицы;

самолетов -143 единицы;

вертолетов - 134 единицы;

автомобильной техники - 1236 единиц;

кораблей и катеров - 7 единиц;

цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня - 87 единиц;

специальной техники - 24 единицы;

пусковых установок ОТРК / ТРК - 4 единицы.

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