Оккупанты продолжают терять военную технику и личный состав. / фото REUTERS
В Генштабе Вооруженных сил Украины обновили информацию о потерях Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения.
Актуальные данные по состоянию на 2 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ на Facebook.
Потери России в Украине:
- личного состава ‒ 17800 человек;
- танков ‒ 631 единица;
- боевых бронированных машин ‒ 1776 единиц;
- артиллерийских систем – 317 единиц;
- реактивных систем залпового огня ‒100 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 54 единицы;
- самолетов ‒143 единицы;
- вертолетов – 134 единицы;
- автомобильной техники ‒ 1236 единиц;
- кораблей и катеров ‒ 7 единиц;
- цистерн с горюче-смазочными материалами – 76 единиц;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 87 единиц;
- специальной техники – 24 единицы;
- пусковых установок ОТРК / ТРК ‒ 4 единицы.
Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, данные уточняются.
Потери оккупантов по состоянию на 2 апреля / изображение Генштаб ВСУ
За минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 100 человек личного состава врага, 6 танков, 25 бронированных машин, 3 вертолета и не только.