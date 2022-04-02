Оккупанты продолжают терять военную технику и личный состав. / фото REUTERS

В Генштабе Вооруженных сил Украины обновили информацию о потерях Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения.

Актуальные данные по состоянию на 2 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ на Facebook.

Потери России в Украине:

  • личного состава ‒ 17800 человек;
  • танков ‒ 631 единица;
  • боевых бронированных машин ‒ 1776 единиц; 
  • артиллерийских систем – 317 единиц;
  • реактивных систем залпового огня ‒100 единиц;
  • средств противовоздушной обороны – 54 единицы;
  • самолетов ‒143 единицы;
  • вертолетов – 134 единицы;
  • автомобильной техники ‒ 1236 единиц;
  • кораблей и катеров ‒ 7 единиц;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами – 76 единиц;
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 87 единиц;
  • специальной техники – 24 единицы;
  • пусковых установок ОТРК / ТРК ‒ 4 единицы.

Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, данные уточняются.

Потери оккупантов по состоянию на 2 апреля / изображение Генштаб ВСУ

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 100 человек личного состава врага, 6 танков, 25 бронированных машин, 3 вертолета и не только. 

Вас также могут заинтересовать новости: