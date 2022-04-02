Оккупанты продолжают терять военную технику и личный состав.

В Генштабе Вооруженных сил Украины обновили информацию о потерях Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения.

Актуальные данные по состоянию на 2 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ на Facebook.

Потери России в Украине:

личного состава ‒ 17800 человек;

танков ‒ 631 единица;

боевых бронированных машин ‒ 1776 единиц;

артиллерийских систем – 317 единиц;

реактивных систем залпового огня ‒100 единиц;

средств противовоздушной обороны – 54 единицы;

самолетов ‒143 единицы;

вертолетов – 134 единицы;

автомобильной техники ‒ 1236 единиц;

кораблей и катеров ‒ 7 единиц;

цистерн с горюче-смазочными материалами – 76 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 87 единиц;

специальной техники – 24 единицы;

пусковых установок ОТРК / ТРК ‒ 4 единицы.

Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, данные уточняются.

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 100 человек личного состава врага, 6 танков, 25 бронированных машин, 3 вертолета и не только.

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