Иван Тимочко заявил, что Россия уже проиграла и назвал явную этому причину.

Украина, с учетом целей оккупантов, уже выиграла войну против России и враг это прекрасно понимает. Осталось только закрепить результаты, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, три года назад кремлевский диктатор Владимир Путин ставил планы по захвату всей Украины, параллельно планируя захват Польши и стран Балтии.

"Сейчас он, имея значительные ресурсы и поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи, претендует лишь на четыре области, которые он не смог полностью оккупировать", - отметил Тимочко в эфире "Еспресо".

Кроме того, военный заявил, что сейчас Путин все еще требует от Украины капитуляции, хотя не смог достичь этого ни военным, ни политическим путем. Даже подкупая европейских чиновников.

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"В прошлом, одурманенный успехами, Путин обязал российскую думу включить украинские земли в конституцию России как субъекты Федерации. Включить можно что угодно, но это не меняет реальное положение дел", - добавил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркивает, что сейчас украинцам очень важно избегать любых внутренних конфликтов, так как враг легко воспользуется этим.

Другие заявления Тимочко

Ранее УНИАН сообщал, что Курская операция обвалила репутацию Кадырова в России. После Курской операции Кадыров ушел в тень, особенно после тех позорных моментов, когда Алаудинов все больше дискредитировал "кадыровцев" своими высказываниями.

Кроме того, Тимочко назвал главные проблемы спецконтрактов для молодежи. По его словам, эта мера может быть эффективна, если будет комплексной. Только финансовое предложение может мотивировать молодежь краткосрочно.

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