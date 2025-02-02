Иван Тимочко рассказал, стоит ли опасаться каких-либо военных действий в направлении города Днепр.

Российские оккупанты проводят информационную кампанию о том, что они вот-вот будут наступать не только в Днепропетровской области, но и вообще будут двигаться непосредственно на Днепр, заявляет председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Я думаю, что это информационная кампания, чем способности российской армии, потому что по большому счету, боевые действия в районе юго-запада Покровска уже продолжаются более месяца, а то и более двух", - добавил он в эфире "Украинского Радио".

Тимочко объяснил, что перед российскими войсками на Покровском направлении сейчас стоит задача — двигаться с юга на Покровск, а с востока — в район Краматорская, пытаясь соединить два наступления в районе населенных пунктов, которые находятся между этими двумя городами.

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"Это задача, скорее, перерезать логистику до самого Покровска. Поэтому они наступают западнее Покровска. На востоке от Покровска есть город Мирноград, и враг все-таки не очень хочет вклиниться между двумя городами, чтобы попасть под "серьезный замес"", - добавил военный.

Он задается вопросом — смогут ли оккупанты перетянуть свои силы с других направлений, чтобы более серьезно "усилить свой военный контингент". Сейчас, по его словам, сложно сказать, сколько своих сил они еще смогут подтянуть. При этом Тимочко считает, что взятие Покровска для России является больше политической задачей, чем военной.

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