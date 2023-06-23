Украинская сторона будет следить за всем, что касается перемещения российского ядерного оружия, отметил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вопросы ядерного оружия РФ постоянно держат на контроле. Президент США Джо Байден дал свою оценку насчет угрозы применения Россией ядерного оружия, которое мог сделать на основании данных американской разведки.

Сейчас РФ реально продолжает шантажировать мир заявлениями о перемещении ядерного оружия в Беларусь, к тому же это происходит накануне саммита НАТО в Вильнюсе (должен состояться 11-12 июля), рассказал заместитель руководитель Главного управления разведки Минобороны украинского государства Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, "риск может быть тогда, когда есть имеющееся ядерное оружие, когда ты понимаешь, что там размещено, какие средства будут использоваться для доставки этого ядерного оружия, где возможно его применение". Скибицкий отметил, что сейчас есть только заявления противника о перемещении ядерного оружия и некоторые приготовления.

Видео дня

В ГУР подчеркнули, что украинская сторона будет следить за всем, что касается перемещения ядерного оружия России.

"...Если говорить о заявлении президента Соединенных Штатов Америки - видимо, он имеет основания, потому что у него есть своя разведка, которая ему докладывает. Это его оценка...", - подчеркнул Скибицкий.

Перемещение российского ядерного оружия в Беларусь - сегодня это стоит знать

Власти РФ пообещали передать ядерное оружие Беларуси. Российский диктатор Владимир Путин весной утверждал, что на беларуской территории до начала июля должны завершить строительство хранилища для тактического ядерного оружия. В ЕС отреагировали на планы перемещения оружия массового уничтожения - пригрозили Беларуси новыми санкциями в случае появления на ее территории российской "ядерки".

Позже - 16 июня - лидер россиян заявил, что на беларуской территории якобы уже есть первые ядерные заряды. Через несколько дней - 20 числа, Джо Байден сказал, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является реальной. По мнению главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, россияне не пойдут на ядерный удар по нашей земле.

Вас также могут заинтересовать новости: