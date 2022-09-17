Во временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрывы прогремели под вечер, однако в то время на территории Херсонской области не была объявлена воздушная тревога.
В местных пабликах появилась информация, что в разных районах Херсона слышны автоматные очереди. Якобы идут уличные бои. Предполагают, что российские военные устроили между собой разборки.
Кроме того, как пишут телеграм-каналы, звуки взрывов были слышны и в Новой Каховке. Как сообщает "Вооруженные Силы Украины.Война с оккупантами", удары пришлись на военные объекты оккупантов.
В каком районе Херсона раздаются взрывы пока неизвестно. Официальной информации о взрывах от украинской стороны пока нет.
Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Херсоне уничтожено более 180 российских военных. Отмечается, что ВСУ нанесли удар по территории, где размещался личный состав и военная техника противника, еще 10 сентября.