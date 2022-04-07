Пока из области продолжается эвакуация, Харьков готовится к обороне.

В четверг, 7 апреля, один из батальонов территориальной обороны Харькова провел учения.

О том, как это было, — в фоторепортаже УНИАН.

Во время занятий по боевой подготовке бойцы теробороны отработали навыки боя, в том числе — с использованием ножа. Также тренировались с использованием ручных противотанковых гранатометов.

Отметим, на Харьковщине тероборона наравне военными вела бои против российских захватчиков.

Роль территориальной обороны в отражении наступления российских оккупантов отметил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков показал свою силу, Вооруженные силы Украины показали свою силу, как другие подразделения – Национальная гвардия, Национальная полиция, Тероборона. Нам есть чем защищаться, мы – на своей земле, и это не громкие слова, потому что объединились все", — подчеркивал он.

6 апреля стало известно, что российские захватнические войска отправляют по железной дороге вооружение и технику в Харьковскую область.

Жителей отдельных районов Харьковской области призвали эвакуироваться, пока есть такая возможность. Эвакуации касается жителей Лозового и районов Барвенково Харьковской области. Именно там украинские защитники ожидают обострения нападений оккупантов.

Харьков тем временем готовится к обороне.

"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне. Необходимости проведения централизованной эвакуации из города нет. Мы выстоим, мы победим", – сказал мэр города Игорь Терехов.

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