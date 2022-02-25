На Харьковщине продолжаются бои / фото REUTERS
На Харьковщине Вооруженные силы и тероборона ведут бои против российских захватчиков в Дергачах и Печенегах.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! Этой ночью активные бои велись и продолжается наступление русских войск в Дергачах и Печенегах", - сообщил Синєгубов.
"За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных", - подчеркнул он.