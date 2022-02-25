За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных.

На Харьковщине Вооруженные силы и тероборона ведут бои против российских захватчиков в Дергачах и Печенегах.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами! Этой ночью активные бои велись и продолжается наступление русских войск в Дергачах и Печенегах", - сообщил Синєгубов.

"За ночь, по официальным данным, госпитализировали 7 военных", - подчеркнул он.

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