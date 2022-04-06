В частности, для повышения оперативности переброски военных грузов враг начал использование железнодорожного сообщения.

Российские захватнические войска отправляют по железной дороге вооружение и технику в Харьковскую область.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18.00, обнародованной Министерством обороны в социальной сети Facebook.

В частности, отмечается перемещение подразделений противника к железнодорожным станциям для загрузки и последующей передислокации.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские оккупанты осуществляют обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активных действий противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку", - говорится в сообщении.

"Для повышения оперативности переброски военных грузов враг начал использование железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию Купянск (Украина)", - сказано в сообщении.

Кроме того, завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

"Продолжается подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории Республики Беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

При этом, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович не думает, что у врага имеются силы и возможности для захвата Харькова.

"Они численностью уже не больше нас, их меньше, чем нас. Но, кроме количественных показателей, есть еще качественные показатели. Россияне воюют пока штатными механизированными подразделениями, воздушным составом, спецназом, Росгвардией, а у нас на один автомат 6 желающих. У нас много кто призван в армию и добровольно пошел, не хватает тяжелого оружия, которое мы ждем от Запада", - сказал Арестович.

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