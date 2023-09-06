Он отметил, что рассмотрены все возможные варианты действий российских оккупантов и приняты наиболее эффективные управленческие решения.

Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет намерения выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center. Он отметил, что россияне готовятся взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

На Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает украинские позиции из артиллерии и минометов. На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ. На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается удержать занимаемые позиции, но подразделения ВСУ выбивают захватчиков.

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В таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны. Именно поэтому, по словам Сырского, он провел работу в воинских частях ОТУ Лиман и Соледар. "Совместно с командирами ОТУ, бригад были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения", - отметил он.

Сырский подчеркнул, что основная задача - обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении.

Война в Украине: Новости

За сутки ВСУ отбили многочисленные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Луганщины, Донетчины и Запорожья. В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений с врагом.

По информации Генштаба ВСУ, на Купянском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области, на Лиманском - в районе Новоегоровки Луганской области, а на Бахмутском - в районах Железнянское, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

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