Отмечается, что произошло более 20 боевых столкновений по всей линии фронта.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских войск в районе Клещиевки на Бахмутском направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 5 сентября.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на фронте 5 сентября

По данным Генштаба, на ряде направлений россияне совершили обстрелы позиций Сил обороны и населенных пукнтов, применив авиацию, артиллерию и другие виды вооружения.

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Сообщается, что ситуация на фронте следующая:

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области;

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области; на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области;

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области; на Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Харьковской области;

противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Харьковской области; на Авдеевском направлении россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Донетчины, в том числе Степное, Авдеевкуа, Северное, Невельское;

россияне обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Донетчины, в том числе Степное, Авдеевкуа, Северное, Невельское; на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского, совершил обстрелы из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области;

враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского, совершил обстрелы из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области; на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного, Орехова Запорожской области; артиллерийским обстрелам подверглись еще более 10 населенных пунктов;

противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Работиного, Орехова Запорожской области; артиллерийским обстрелам подверглись еще более 10 населенных пунктов; на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки и применил артиллерию для поражения еще ряда населенных пунктов;

враг нанес авиационный удар в районе Михайловки и применил артиллерию для поражения еще ряда населенных пунктов; на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Удив, Ветеринарного Харьковской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По данным Генштаба, всего в течение суток произошло более 20 боевых столкновений по всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Война в Украине - Зеленский на фронте

Как сообщал УНИАН, 4 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. Впоследствии у Зеленского сообщили, что он также, во время рабочей поездки в Запорожскую область, побывал в командных пунктах боевых бригад, участвующих в освобождении украинской земли в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Глава государства заслушал доклады командующих на направлениях об оперативной обстановке в зоне их ответственности и действия украинских соединений по деоккупации территорий. Он также побеседовал с военными об их потребностях и актуальных проблемных вопросах.

5 сентября стало известно, что президент Украины посетил украинских защитников на Бахмутском направлении и пообщался с командирами. ,

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