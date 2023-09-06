Враг атаковал на Донетчине, Луганщине и Запорожье.

В течение минувших суток украинские защитники и защитницы отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Луганщины, Донетчины и Запорожья. В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений с врагом.

По информации Генштаба ВСУ, на Купянском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области, на Лиманском - в районе Новоегоровки Луганской области, а на Бахмутском - в районах Железнянское, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

Кроме того, сейчас на Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Также в течение суток силам обороны удалось отбить атаки россиян в районе Работиного Запорожской области.

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В то же время, по данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там защитники закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 сентября - что известно

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ подчеркнули, что украинские военные держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Кроме того, несмотря на активные российские обстрелы по позициям ВСУ на Бахмутском направлении, силы обороны продолжают наступать на южном фланге города. В частности, имеют успехи в сторону Клещиевки.

Командир 2 штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал, что с начала контрнаступления украинским воинам удалось ликвидировать под Бахмутом около трех бригад российских захватчиков. В то же время, он уточнил, что россияне постоянно задействуют новые резервы и меняют тактику.

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