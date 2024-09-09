Также генерал прокомментировал уровень подготовки украинских военных.

Вопрос морального духа является очень важным направлением во время войны в Украине. В частности Курская операция значительно улучшила моральный дух не только военных, но и всего украинского общества. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

"То есть, это был и остается стимул, который поднял боевой дух наших военнослужащих, их стремление к победе. Это в первую очередь", - подчеркнул он.

Также главнокомандующий ВСУ прокомментировал уровень подготовки украинских военных. По его словам, каждый хочет, чтобы подготовка была лучшей, поэтому Украина готовит высококвалифицированных, профессиональных военнослужащих.

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"В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего привлечения военнослужащих-срочников к службе. Именно поэтому мы обычно проводим базовую военную подготовку минимум месяц, а квалифицированную - от полумесяца до месяца. Таким образом, наши солдаты проходят подготовку в течение месяца и более - до двух месяцев. В перспективе мы рассматриваем возможность увеличения этого срока, и это даст нам определенные преимущества", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что сейчас украинское командование сосредоточено на профессионализме наших инструкторов, развитии учебно-материальной базы, тренировочных центров, использовании учебных центров, где военные получают углубленные навыки владения оружием и соответствующей техникой.

"Это также, наверное, основная деятельность сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и других родов войск, которая направлена на подготовку квалифицированных специалистов, участвующих в боевых действиях", - объяснил главком.

Что еще сказал Сырский во время интервью

Как писал УНИАН, Александр Сырский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск и Курская операция помогает в этом. Генерал отметил, что за последние 6 дней враг не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает.

Также главнокомандующий ВСУ прокомментировал катастрофу истребителя F-16 в Украине и рассказал, когда будут известны результаты расследования. По его словам, в отношении F-16 важно не количество, а качество и то, как они используются.

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