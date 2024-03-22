Силы обороны Украины имеют план, как остановить возможное наступление врага, отметил командующий Сухопутными войсками нашей армии.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк подтвердил информацию о том, что возможно новое масштабное наступление российских захватчиков летом 2024 года.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. "Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известно только те данные, что они создают группировки. Это более 100 тысяч. Но не обязательно, что это будет наступление. Возможно, они будут ими пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но существует такая вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений", - сказал Павлюк.

Генерал также добавил, что Силы обороны сейчас имеют план, как сорвать замыслы врага на летнюю наступательную кампанию. "Мы сделаем все возможное, чтобы нанести врагу такие потери, что все ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой", - сказал командующий.

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По его словам, украинская сторона готовится к разному развитию ситуации. "Это начало перегруппировок и вывод ряда бригад для восстановления боеспособности. Этот процесс мы начали, часть сил и средств выводится в районе восстановления для того, чтобы дать людям возможность отдохнуть, восстановиться, доукомплектоваться и с новыми силами начать новые действия. Это мы планово проводим. Не все планы, которые мы имеем - они удаются. Но мы постепенно движемся вперед", - поделился он.

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В начале 2024 года военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил угрозу повторного наступления россиян из Беларуси на Киев. По его словам, противник не имел на это необходимых сил.

Ранее Александр Павлюк сообщал, что РФ продолжает наступательные действия на фронте, в частности, на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По мнению генерала НАТО Роба Бауэра, истребители F-16 изменят ход войны в украинском государстве, но ситуация имеет две стороны, поскольку РФ тоже готовится к передаче Украине этих самолетов.

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