Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда-то США. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят, отмечает военный.

Война в Украине становится для президента России Владимира Путина его "личным Вьетнамом".

Такое мнение высказал американский адмирал Джеймс Ставридис в колонке для Time.

Американский военный отмечает, что конца войне в Украине не видно, и на фоне этого начали звучать мнения, что, возможно, лучше согласиться на условия Путина - ведь чем дальше, тем больше решимость НАТО будет угасать из-за экономических проблем.

По словам Ставридиса, он достаточно стар, чтобы помнить американскую военную кампанию во Вьетнаме. Поэтому то, что происходит сейчас в Украине, все больше ему напоминает эту неудачную для Америки военную кампанию.

"То, что должно было стать молниеносной победой, обернулось вязкой, сложной и некрасивой войной с поражением в конце. Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда Штаты. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят. Также Украине поставляют оружие десятки стран, коммунистическому Вьетконгу помогал в основном один Советский Союз. К тому же СССР был не слишком богатым, тогда как партнеры Украины - самые богатые страны мира, поэтому для них поддержка Киева не является большим финансовым бременем. Все это является предпосылками для того, что и для Путина эта кампания закончится позорным поражением - только быстрее, чем это было для США во Вьетнаме", - подчеркнул военный.

Напомним, ранее журналист и блогер Павел Казарин называл "новым Вьетнамом" для российского лидера Владимира Путина Сирию, где Москва поддерживает одну сторону, а коллективные США — другую. По его оценке, главной проблемой для Путина в этой истории является то, что, в отличие от Украины, в Сирии действительно есть американцы.

"У местных оппозиционеров в наличии западное оружие. В одном небе с российскими самолетами летают F-18. На Донбассе российская армия рисковала встретиться лишь с украинской. В Сирии — уже нет. Что, собственно, и произошло. Теперь мы спорим лишь о числе погибших под американскими авиаударами россиян. Тех самых, которые оказались не в то время и не в том месте. Тех самых, существование которых Москва по привычке отрицает. Но сути это не меняет", – отмечает Казарин еще в 2018 году.

Путинская война в Украине

Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Власти РФ даже не объявила Украине войну, а назвала боевые действия против нашего государства "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших граждан.

Сначала оккупанты обстреливали военные объекты, а затем атаковали и дома мирных людей. Только в одном Мариуполе, по официальным данным, погибли более 20 тысяч человек.

Украинские власти не раз утверждали, что Владимир Путин хочет захватить всю Украину.

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