По словам эксперта, если рашистам все же удастся захватить Северодонецк, то они сразу начнут атаковать и Лисичанск.

Наступление войск Российской Федерации на Северодонецк, к сожалению, не сможет стать последней масштабной битвой во время этой полномасштабной войны в Украине.

Как заявил в комментарии 24 канале военный эксперт Александр Коваленко, российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Славянска и Бахмута, которые тоже критически важны для них.

"Конечно, Северодонецк не последний в их шизофренических планах, ведь потом им нужен Лисичанск, который сейчас крепко держат наши защитники", – отмечает Коваленко.

По словам эксперта, если рашистам все же удастся захватить Северодонецк, то они сразу начнут атаковать и Лисичанск.

"Но в Североднецке у них все не слишком гладко, в первую очередь потому, что бои за этот город выявили непрофессионализм российской армии. Речь идет о невозможности вести боевые действия в условиях города", – добавляет военный эксперт.

Коваленко напомнил, как россияне полностью уничтожают города, прежде чем занять их. Так было в Мариуполе или Попасной - этих городов практически не существует. Именно стиль уничтожения во время ведения войны им знаком и не требует квалификационных навыков военного дела, говорит эксперт.

"Мы увидели российскую несостоятельность именно тогда, когда ВСУ заняли наиболее удобные оборонительные позиции в районе промзоны, а не непосредственно среди жилых кварталов", - отмечает Коваленко.

По его словам, наши защитники "запустили" оккупантов в сам город, а затем начали городской бой. Сейчас в Североднецке идут бои не столько за контроль квартала или улицы – сейчас идет война на уничтожение и истощение этой группы оккупантов, которую отправили захватить этот город, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что российским оккупантам поставили новые сроки захвата административного центра Луганской области - они якобы должны оккупировать Северодонецк до 22 июня.

Напомним, ранее поступила информация, что ВСУ контролируют в Северодонецке промышленную зону и прилегающие к ней кварталы. По мнению главы ОВА Сергея Гайдая, для "зачистки" города нужна тяжелая артиллерия. Тогда украинские войска смогут выгнать оккупантов за три дня.

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