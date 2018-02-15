Журналист после разгрома наемников РФ назвал ситуацию в Сирии для Путина "новым Вьетнамом"

Главной проблемой для Путина является то, что, в отличие от Украины, в Сирии действительно есть американцы.

Сирия для российского лидера Владимира Путина является своего рода «новым Вьетнамом», где Москва поддерживает одну сторону, а коллективные США — другую.

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Такое мнение высказал журналист и блоггер Павел Казарин на страницах журнала «Новое время страны».

По его оценке, главной проблемой для Путина в этой истории является то, что, в отличие от Украины, в Сирии действительно есть американцы.

«У местных оппозиционеров в наличии западное оружие. В одном небе с российскими самолетами летают F-18. На Донбассе российская армия рисковала встретиться лишь с украинской. В Сирии — уже нет. Что, собственно, и произошло. Теперь мы спорим лишь о числе погибших под американскими авиаударами россиян. Тех самых, которые оказались не в то время и не в том месте. Тех самых, существование которых Москва по привычке отрицает. Но сути это не меняет», – отмечает Казарин.

Он считает, что Россия придумала себе врага, с которым долго и упорно воюет. Однако Сирия — это «пример того, что случится, если этот враг и вправду обратит на Россию внимание».

«Классическая история о самосбывающемся прогнозе», – подчеркивает журналист.

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