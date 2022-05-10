По прогнозу Жданова, война станет "еще более кровавой" в ближайшие недели.

Российский диктатор Путин отстранил от руководства войной в Украине начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, новый руководитель может приказать пойти в атаки на ВСУ из последних сил.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

"Отчасти можно согласиться с тем, что война в Украине получит большую интенсивность и станет еще более кровавой. В ближайшие недели ожидается обострение боевых действий", - прогнозирует Жданов.

Он также поделился информацией, что Герасимова якобы отстранили за невыполнение поставленных задач в "спецоперации". Сейчас в РФ, по его данным, пока не наблюдается формирование третьей волны резерва.

"Есть снятие с хранения техники и скрытый призыв, но формирования 10-20-30 тысячного резерва на сегодняшний день нет", - отметил он.

Жданов предупредил, что оккупанты могут усилить давление в случае захвата Краматорска и Северодонецка и дальше развить наступление к админгранице Харьковской области. В Донецкой области, добавил он, ВСУ стоят твердо.

"Казалось бы, они воюют по классике: наступательная операция до 14 дней, армейская до 20, а они уже пятую неделю бросают в бой до последнего солдата, лишь бы попытаться прорвать нашу оборону и продвинуться к задачам их политического руководства, а именно Путина", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе предупредили об угрозе диверсий на объектах химической промышленности в Украине.