Военные не исключают вероятность диверсий на объектах химической промышленности Украины

На сегодня не исключается вероятность диверсий на объектах химической промышленности Украины.

Об этом говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины. Не исключается вероятность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении

В Генштабе отмечают, что полномасштабная вооруженная агрессия против Украины продолжается.

Противник проводит наступательные действия на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Основные усилия авиационной группировки противник сосредоточивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

Вас также могут заинтересовать новости: