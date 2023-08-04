Анна Маляр отметила, что для врага основное направление – восток, а для Сил обороны - юг.

Враг на юге и востоке подтягивает свои резервы, в основном профессиональные подразделения и десантно-штурмовые отряды. Наибольшая концентрация войск оккупантов на Купянском направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что центром боевых действий является восток, потому что если войну рассматривать как шахматы, потому что это не только оружие, но и интеллект, то россияне делают свою ставку на восток, потому что для них цель все-таки выйти на границы Донецкой и Луганской области.

"Они считают, что если сейчас мощно ударят по востоку, то смогут кардинально изменить ситуацию самой войны. Они хотят перехватить инициативу", - отметила заместитель главы Минобороны в эфире телемарафона.

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По ее словам, у нас основные направления наступления это юг, а для россиян - восток. При этом добавила, что больше всего вражеских сил сконцентрировано на Купянском направлении.

"Они поставили себе задачу вернуть территории, которые осенью мы освобождали. Для них сейчас это важно с моральной и военной точки зрения", – отметила Маляр.

Кроме того, она отмечает, что оккупанты огромные силы бросают на Бахмутское направление.

"Мы всегда говорили о нашем движении по флангам вокруг Бахмута, чтобы занять господствующие высоты. По южному флангу мы медленно, но настойчиво и уверенно продвигаемся вперед. А северном направлении враг атакует и пытается у нас забрать те высоты, которые мы взяли под контроль. Там очень ожесточенные бои", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, ожесточенные бои у нас там, где Авдеевка и Марьинка, где ежедневно очень горячо и новая ситуация. Силы обороны не дают возможности там продвигаться врагу, хотя оккупанты "применяют там все на свете – авиацию, усиливают артиллерийские обстрелы и минирование".

Маляр сообщила, что на юге наши Силы обороны продолжают настойчиво совершать наступательные действия, пробираясь сквозь очень серьезное сопротивление врага – сплошные артиллерийские обстрелы, минирование.

"Наши войска на юге кое-где прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную и там сталкиваются с тем, что враг на ключевых высотах фактически создал бетонные инженерные укрепления и это затрудняет движение наших войск", - отметила она.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 4 августа 2023 - главные новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков и почти 90 единиц вражеской техники и вооружения. Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 248 490 человек.

В целом в течение суток украинская авиация нанесла девять ударов по районам скопления российских военных, их вооружения и техники, а также по двум зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

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