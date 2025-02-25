Если сейчас администрация Трампа перейдет полностью на сторону России, пытаясь принудить Украину к миру, могут быть проблемы реальные, предупредил эксперт.

Помощь от европейских стран, о которой было объявлено накануне, мощная, но она несколько запоздала.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Эта помощь нам была нужна в 2023 году. Тогда были бы другие результаты на поле боя. Сейчас, на фоне огромных проблем с США, европейская помощь способна в определенной степени перекрыть наши потребности. Но не по всем направлениям, по которым перекрывали американцы. Цифры большие, радуют глаз, но посмотрим, что будет в результате", - сказал Жирохов

В то же время он добавил, что США могут навредить Украине еще больше, ограничив разрешение для европейских стран на передачу Киеву некоторых образцов вооружения.

Видео дня

"Одна довольно неприятная вещь, о которой все желают меньше говорить. Это то, что у большинства европейских образцов оружия есть американский компонент. И для экспорта, поставки в другие страны, нужно разрешение США. И пока что с этим проблем не было. Американцы очень медленно, но такие разрешения давали. Если сейчас администрация Трампа перейдет полностью на сторону России, пытаясь принудить Украину к миру, то могут быть проблемы реальные", - добавил Жирохов.

Помощь Украине: важные новости

Накануне ряд европейских стран объявил о выделении новых пакетов помощи Украине. В частности, Испания передаст Украине пакет на сумму миллиард евро.

Тем временем Норвегия выделит Украине помощь на сумму в 3,5 млрд евро. Из них миллиард пойдет на гуманитарную поддержку, еще 300 млн евро - на энергетику.

О помощи Украине объявила и Канада. По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, Украина получит 5 млрд долларов с доходов от замороженных российских активов. Кроме того, Канада предоставит Украине военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: