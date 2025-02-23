Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов верит в окончание войны с Россией в 2025 году.
Об этом он сказал журналистам во время Форума "Украина. Год 2025". На вопрос, верит ли он в окончание войны в этом году, Буданов ответил: "Да, верю".
Он пояснил, что Российской Федерации "как минимум нужны передышка, остановка огня для того, чтобы нарастить силы". Недостаток сил для РФ - это одна из причин, почему война может закончиться в 2025 году, по мнению Буданова. Вторая причина, по его словам, - "большая финансовая цена", которую РФ платит за войну.
Начальник ГУР считает, что война может завершиться, "когда все стороны будут полностью к этому готовы, выработают план, который согласуют, если он реалистичен".
"Раньше не будет - в одностороннем порядке это невозможно сделать", - добавил он.
Другие заявления Буданова на Форуме "Украина. Год 2025"
Как писал ранее УНИАН, начальник украинской разведки сообщил, что Северная Корея перекрывает 50% потребностей в боеприпасах для России. "50% вражеских боеприпасов являются корейскими. Так же начались масштабные поставки вооружения, прежде всего, это 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня", - подчеркнул Буданов.
Также Буданов рассказал о планах России относительно рекрутинга и мобилизации на 2025 год. По его словам, в этом году план по набору новых военнослужащих ВС РФ снижен почти на 100 тысяч человек. Он добавил, что РФ не отказывается от своей цели оккупировать всю Украину.