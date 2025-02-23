Украинские удары вглубь территории России достают на расстояние 1700 км.

В 2024 году Украина поразила на российской территории 377 объектов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на Форуме "Украина. Год 2025".

Он отметил, что Силы обороны бьют по важным объектам на территории РФ, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, продукция которых используется для войны в Украине.

По словам главкома, украинские удары вглубь территории России достают на расстояние 1700 километров. Он отметил, что в 2024 году наши Силы беспилотных систем провели около 130 операций.

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"Всего за 2024 год осуществлено поражение на российской территории 377 объектов", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Другие заявления Сырского на форуме "Украина. Год 2025"

Как сообщал ранее УНИАН, главнокомандующий Сырский заявил, что Россия до сих пор хочет захватить всю территорию Украины. По его словам, ВСУ продолжают сдерживать врага, который превосходит нас численно и по количеству вооружения и военной техники.

Также Сырский сообщил, что моральный дух военных на фронте очень высокий. "Мораль наших военных очень высока. Мы готовы защищать нашу страну, наших граждан до конца. Спасибо", - сказал главком. Зал отреагировал на эти слова аплодисментами. Сырский в конце сказал: "Слава Украине!".

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