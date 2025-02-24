Педро Санчес заверил, что продолжит поддерживать украинцев.

Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 1 миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием ряда иностранных лидеров.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это нужно. Мы будем продолжать оказывать военную помощь, военную технику и оборудование. Даже с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. И я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году", - сказал он.

По словам Санчеса, Испания будет участвовать в восстановлении Украины.

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"Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления. Мы будем создавать структуры для улучшения процесса, мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины", - отметил испанский премьер-министр.

Санчес добавил, что отдельное внимание также будет уделяться украинской даиспоре.

"Я рад отметить, что Испания и Украина создадут специальный украинский хаб в провинции Аликанте", - сообщил политик.

Помощь Испании для Украины - последние новости

Испания в прошлом году передала Украине танки Leopard 2А4, экскаваторы и большое количество противотанковых ракет.

Также правительство Испании заявило, что срочно пришлет Украине батарею комплекса противовоздушной обороны HAWK ("Ястреб"). Такие же системы поставляли Украине США. Украинская ПВО использует эти ЗРК для защиты от российских крылатых ракет и беспилотников. HAWK продемонстрировали большую эффективность, особенно по уничтожению ударных БПЛА "шахедов".

Испания - первая страна, которая передала зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK в 2022 году.

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