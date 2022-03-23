Глава МИД страны-оккупанта отметил, что этого противостояния пытаются избежать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Московского государственного института международных отношений, сообщает "Европейская правда".

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно произойти в принципе", - сказал Лавров.

Напомним, что на прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить ей средства для защиты.

Одновременно Венгрия выступила против введения миротворцев и создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: