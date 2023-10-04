Украинца жестоко пытали, а затем по приказу "героя" Муссагалеева расстреляли.

Сообщено о подозрении лейтенанту армии РФ Нурсултану Муссагалееву, причастному к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Киевской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Он командовал разведывательным взводом 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (город Псков). После бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ наградило Муссагалеева звездой "героя России" и медалью "За боевые отличия". Затем российские пропагандисты сняли о нем сюжет, который вышел в "прайм-тайм" на телеканале "Россия 1".

Следствие установило, что 24 февраля 2022 года он в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев. Муссагалеев участвовал в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

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"В ходе одной из таких карательных мер командир российского разведвзвода приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост", - сообщает СБУ. Отмечается, что захватчики обвинили его в том, что он якобы помогает украинским военным строить фортификационные укрепления вблизи Киева. Вымышленным "основанием" для этого стали найденные в его мобильном телефоне фото стройматериалов.

"Потерпевшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где длительное время жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства", - говорится в сообщении.

Служба безопасности получила показания российского пленного, который в начале полномасштабного вторжения РФ находился в составе подразделения Муссагалеева, подтвердившего факт пыток и расстрела жителя Бучанского района.

В сообщении сказано, что установлены личности еще двух подчиненных Муссагалеева, расстрелявших потерпевшего - заместитель командира взвода оккупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Вислелков.

Следователи СБУ сообщили Муссагалееву и двум его сообщникам о подозрении по ч. 1 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц"). В спецслужбе отмечают, что злоумышленники находятся на неподконтрольной Украине территории, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

Военные преступления россиян

В июле адмиралу ЧФ РФ, у которого на руках кровь девочки Лизы из Винницы, сообщено о подозрении. 14 июля 2022 года РФ ударила по городу крылатыми ракетами "Калибр".

Бывшему командующему Черноморским флотом РФ Игорю Осипову, который приказал ударить по Виннице ракетами "Калибр", в результате чего погибли 29 человек, из них трое детей, сообщено о подозрении.

Тогда погибло 29 винничан, из них трое детей, а еще 154 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших была и 4-летняя девочка Лиза. Ее фото увидел весь мир - она погибла в своей детской коляске после "прилета" ракеты.

Кроме того, российские ракеты разрушили 35 жилых домов, почти 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны Соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

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