Злоумышленником является полковник Зелимхан Агмерзоев - командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской Республике.

Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником является полковник Зелимхан Агмерзоев - командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по Чеченской Республике. Отмечается, что после захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, которые проводили репрессии на территории общины.

В спецслужбе проинформировали, что по приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов. При этом во время пыток он лично звонил близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.

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"Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тыс. грн с жены военного ВСУ, который попал в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленного. Кроме этого, фигурант требовал 20 тыс. американских долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательства и отпустить пострадавших домой.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Агмерзоеву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания.

Преступления российской армии в Украине

Напомним, на днях независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнародовала новый доклад.

Эксперты обнаружили, что российские захватчики в Херсоне и Запорожье систематически пытали людей, которых обвинили в помощи украинской армии. Иногда жестокие издевательства приводили к смерти.

Также на Херсонщине оккупанты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет, их родственники вынуждены были это слышать в соседней комнате.

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