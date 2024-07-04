В Торецкой громаде, к которой относятся 2 города, 10 поселков и 7 сел, осталось 9,5 тысячи человек.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что в городе осталось 4,5 тысячи населения. Однако, с увеличением интенсивности российских обстрелов, желающих эвакуироваться стало больше.

"За последнюю неделю мы вывезли 1 378 человек. Благодаря сотрудникам Национальной полиции и ГСЧС их эвакуировали бронированными автомобилями. А все потому, что враг активно использует авиацию, разрушает не только жилую застройку, но всю инфраструктуру вокруг. Поэтому есть большая вероятность, что транспортное средство попадет под удар", - сказал он в интервью Радио Донбасс Реалии.

Чинчик отметил, что в Торецкой громаде, к которой относятся 2 города, 10 поселков и 7 сел, осталось 9,5 тысячи человек.

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По его данным, среди оставшегося населения могут быть семьи с детьми, хотя местные власти проводили принудительную эвакуацию семей с детьми.

"К сожалению, случалось, когда родители официально выезжали через блокпосты, мы делали соответствующие отметки, но потом они тайком обходили пункты пропуска через объездные пути и тропинки и обратно завозили детей в громаду. Родители даже не выпускали детей из квартир, чтобы их не заметили... У нас были нередки случаи, когда некоторые семьи принудительно вывозили и во второй, и в третий, и даже в шестой раз", - добавил чиновник.

Война в Украине - ситуация в Торецке

Российские захватчики пытаются уничтожить Торецк в Донецкой области, чтобы потом захватить руины. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, враг не прекращает активных боевых действий в направлении Торецка, и в частности, на прошлой неделе враг провел 114 атак, а до того - 31 атаку. За прошедшие сутки произошло 25 атак, а со вторника на среду - 32 атаки.

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