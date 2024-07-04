Спикер подчеркнул, что замысел у врага единый.

Российские захватчики пытаются уничтожить Торецк в Донецкой области, чтобы потом захватить руины. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире информационного марафона.

По его словам, враг не прекращает активных боевых действий в направлении Торецка, и в частности, на прошлой неделе враг провел 114 атак, а до того - 31 атаку. За прошедшие сутки произошло 25 атак, а со вторника на среду - 32 атаки.

"Враг там также имеет попытки, определенную активность в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк. Применяет на том направлении авиацию, которая днем осуществляет по 10-20 авиаударов по территории всей Торецкой большой громады. Тем самым враг уничтожает всю инфраструктуру как и в предыдущих городах. Попытки у него единственные - это сначала что-то уничтожить, а потом взять какие-то определенные руины, повесить свои триколорные тряпки", - сказал Волошин. Видео дня

Он добавил, что оккупанты такими действиями уничтожают все на своем пути, разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают гражданское население

"Однако, на этом направлении наши Силы обороны держатся, дают адекватный ответ врагу. Уничтожено было за сутки около 70 человек, несколько единиц автомобильной и бронетехники, и также повреждено несколько единиц вражеской техники", - сказал Волошин.

Спикер подчеркнул, что замысел у врага единственный.

"Это - выровнять линию боевого соприкосновения. Конечно же, вероятно, в будущем перерезать силы и средства, перерезать сообщение наших сил, объединить свои усилия с предыдущими направлениями, и у врага попытки едины, его цель была и есть, и стоит на дедлайне - это выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. У него это, конечно, не получается. Силы обороны держатся и дают адекватный ответ врагу", - сказал Волошин.

Он добавил, что потери у врага большие. На восточном направлении потери врага за сутки составляют почти 1 тыс 100 оккупантов уничтоженными.

Наступление России - актуальные новости

Как ранее сообщал мониторинговый проект DeepState, российские оккупанты продвинулись на востоке Украины. В частности, враг оккупировал населенные пункты Сокол и Восход в Донецкой области. Также оккупанты продвинулись в Сотницком Казачке (граница Харьковской области с РФ), Северном, возле Дружбы, Евгеновки и Новопокровского.

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