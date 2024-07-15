Военнослужащий отмечает, что определенное количество россиян закрепилось на позициях.

Продолжается война в Украине, и главный сержант роты бригадной разведки 93-й бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" Антон "Шизик" рассказал о ситуации вокруг Часового Яра и отметил, что Силы обороны постоянно пытаются выбить врага.

Об этом он сказал в эфире "Киев24", отвечая на вопрос о ситуации вокруг города и канала Северский Донец-Донбасс. Военнослужащий отметил, что ситуация стабильно напряженная. "Ребята держатся... Но враг постоянно пытается прорвать на Часовом Яру у нас левый фланг. Противник, мы давно уже знаем, что прошел канал, зашел в лес. Пытаемся его выбить постоянно", - отметил "Шизик".

На уточнение насчет того, пересек ли враг канал, он сказал: "Да, враг пересек. Это наш левый фланг. Он пересекает, мы его выбиваем снова. Но есть определенное количество врага, которое закрепилось". В то же время, по словам "Шизика", такое закрепление на позициях может быть буквально на несколько часов, после чего врага должны выбить.

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Как сообщал УНИАН, ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин насчет того, имеют ли ВСУ шансы вытеснить россиян из Часового Яра, отметил: "Надеемся на то, что мы дожмем врага и Силы обороны не дадут ему продвинуться дальше, чем он есть".

Волошин сказал, что сейчас враг разрушил микрорайон "Канал" и пытается проводить там активные боевые действия. "Конечно же, Силы обороны смогут, и в первую очередь, будут вытеснять врага как только будет возможность...", - отметил он.

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