Боестолкновения в Часовом Яру происходят вдоль канала Северский Донец-Донбасс.

По состоянию на сейчас в городах Часов Яр и Торецк Донецкой области продолжаются активные городские бои, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Часовом Яру основные боестолкновения происходят вдоль канала Северский Донец-Донбасс, который перерезает город.

"И одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", - заверил представитель ОСУВ "Хортица".

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В Торецке идут столкновения в городской застройке, и сказать что-то конкретнее, отметил Трегубов, "что-то трудно, потому что там идет постоянная боевая работа с обеих сторон".

Ситуация в Торецке: последние новости

УНИАН сообщал ранее, что, по информации аналитиков DeepState, за минувшие сутки враг продвинулся в Торецке, а также возле других населенных пунктов Донецкой области: Шевченко, Янтарное, Разлив и Ровнополь. Также Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово.

Как именно действует враг в Торецке - рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины "Равлик". По его словам, в составе российских штурмовиков в основном нарушители дисциплины, которые имели прецеденты и вперед идут от безысходности. Враг действует пехотными малыми группами, пробует продвигаться по окрестностям и применяет технику.

По информации военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в Торецке российские войска за последнее время расширили зону контроля в районе Забалки с целью выхода на промышленную зону. Но уже заканчивается 2024 год, а Торецкая агломерация как не была оккупирована, так такой и остается, подчеркнул эксперт.

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