'Их просто засылают': офицер 'Азова' рассказал о российских штурмовиках в Торецке

На данный момент ситуация в Торецке не изменилась, враг продолжает свои штурмовые действия в городе. Среди личного состава российского войска в основном нарушители дисциплины, которые имели прецеденты и вперед идут от безысходности. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины "Равлик".
"Враг действует пехотными малыми группами, пробует продвигаться по окрестностям и применяет технику. Вчера буквально приезжал БТР с врагом и был уничтожен благодаря слаженной работе подразделений. Поэтому, ничего не меняется",- акцентировал офицер "Азова".
Относительно мотивированности российских оккупантов, которые сейчас участвуют в штурмах на их направлении, то личный состав противника представлен в основном нарушителями дисциплины в войсках РФ.
"Последний наш штурм - это были войска, которые уже имели прецеденты в армии. То есть, наркоманы и злоупотребляли алкоголем - нарушали дисциплину. Это вот такие войска. Каждый раз они бывает отписывают своим родителям, родным, женам, что они идут в последний раз, делайте что-то и достаньте меня отсюда. Это от безысходности уже, их просто засылают",- подчеркнул он
При этом добавил, что последние российские пленные уже сдаются добровольно.
"Уже есть случаи, когда они выходят с белыми флажками. То есть, никакого желания воевать у них уже нет. К тому добавлю, что последний пленный говорил, что у них забрали уже всех, даже из больницы. То есть, это уже личный состав, который был ранен до этого",- отметил он.
В целом большинство российских штурмовиков, которые попадают в плен, говорят, что командование РФ "бросает их на убой".
"Если я не ошибаюсь, генералы РФ уже доложили, что они выполнили задачи, которые поставлены были их государством. Скажу так, штурмовики, которые попадают к нам в плен, совсем другого мнения об этом всем. Говорят, что их бросают на убой, что им еще далеко до выполнения той задачи, которая была поставлена",- резюмировал офицер "Азова".
Ситуация в Торецке сегодня - что известно
Как сообщал УНИАН, на днях пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова говорила о том, что российские оккупационные войска изменили тактику возле Торецка и Часового Яра. В частности, противник начал применять технику, которую фиксируют на северной окраине Торецка, в Нелиповке.
Пресс-секретарь отмечала, что ситуация в Торецке остается напряженной, украинские защитники ведут бои с российскими оккупантами за каждый дом.
Ранее офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" "Равлик" рассказывал, что российские ДРГ заходят максимально глубоко в Торецк (Донецкая область), пытаются накапливаться в домах, которые украинцы покинули из-за войны. Цель таких спецгрупп противника - минирование дорог, важных перекрестков. Кроме того, разведроты вражеских бригад накапливаются в определенных районах, домах, чтобы переодевшись в гражданскую одежду, вести разведку. Когда бойцы Сил обороны брали таких лиц в плен, они рассказали маршруты выдвижения, цели и другие интересные детали.
Напомним, недавно российский диктатор Путин заявлял, что Россия не собирается отступать от так называемых целей войны против Украины. Он сказал, что "цели СВО" должны быть выполнены.