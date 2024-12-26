Также эксперт прокомментировал ситуацию на Торецком направлении.

Одним из сложных отрезков фронта сейчас является Времевское направление - в частности, населенный пункт Великая Новоселка. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, именно Великая Новоселка может в ближайшее время стать для россиян основным направлением для удара.

"Проблемной является Великая Новоселка, Времевское направление. ... У россиян сейчас возникает возможность с юга выйти на этот населенный пункт. Сейчас они вплотную подошли к Нескучному. Есть серьезная опасность их выхода на 0,5-10 на западной стороне, или на правом фланге от Великой Новоселки. Ситуация здесь становится все более напряженной", - сказал аналитик.

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Он считает, что в ближайшее время россияне будут пытаться максимально давить на Великую Новоселку с трех сторон, хотят зайти в населенный пункт и навязывать бои в его пределах. При этом оккупанты будут использовать логистику, которая частично оказывается под их контролем:

"Именно Великая Новоселка может в ближайшее время стать для россиян вот таким основным направлением для удара".

По словам Коваленко, Силы обороны Украины также продолжают держать оборону в районе Торецкой агломерации, сейчас там ведутся достаточно интенсивные бои. При этом российские оккупационные войска за последнее время расширили зону контроля в районе Забалки с целью выхода на промышленную зону.

"Но уже заканчивается 2024 год, а Торецкая агломерация, как не была оккупирована, так такой и остается, по состоянию на сейчас. Это очередной раз подчеркивает то, что россияне переоценили свои возможности и недооценили возможности Сил обороны Украины", - сказал аналитик.

Он добавил, что такая ситуация сохраняется, несмотря на то, что оккупанты воспользовались моментом, когда на Торецком направлении ВСУ провели не очень удачную ротацию. Также продолжаются бои в районе Часового Яра.

"Это действительно крепость, которая продолжает держать оборону более года в самых сложных условиях", - отметил Коваленко.

Ситуация на Времовском направлении - последние новости

Как сообщал УНИАН, наиболее активные бои сейчас наблюдаются возле Великой Новоселки. По данным DeepState, в Новый Комар оккупанты пытаются заходить пехотой, чтобы закрепиться в нем. Силы обороны в свою очередь прилагают максимальные усилия не дать этого сделать противнику и осуществляют поражение по пехоте, которая прячется в домах.

После занятия населенных пунктов Сторожевое и Благодатное оккупанты подтягивают ресурсы для накопления и дальнейшего продвижения. Следующая точка, которой они уделяют внимание - Нескучное. Также захватчики пытаются двигаться в сторону трассы из Гуляйполя на Великую Новоселку.

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