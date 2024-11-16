Удачная охота состоялась на Покровском направлении.

На фронте в Украине удалось уничтожить редкую и очень ценную систему радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Стоимость одного комплекса составляет около 200 миллионов долларов, сообщает военный Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр".

Редкую цель удалось уничтожить в ночь с 15 на 16 ноября в окрестностях Сергеевки на Покровском направлении дроноводам из подразделения "Птицы Мадьяра".

"Глазам, честно говоря, не поверили, ведь крайний раз "Борисоглебск" мы встречали в окрестностях Белгорода во время Харьковской кампании. И тут вдруг у нас следующий", - рассказывает Мадьяр.

Как видно на опубликованном видео, ценную вражескую технику забросали "сбросами" из дрона-бомбера. По словам Роберта Бровди, учитывая важность цели, "Птицы Мадьяра" осуществили повторный вылет бомбера, чтобы закрепить успех еще несколькими сбросами.

"Жирная цель. Большая удача", - подчеркнул военный.

Что известно о комплексе "Борисоглебск-2"

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" - это современная российская система, предназначенная для обнаружения, подавления и анализа радиосигналов противника, включая системы спутниковой навигации (например, GPS).

Комплекс был принят на вооружение в 2013 году и базируется на платформе МТ-ЛБ, что обеспечивает высокую мобильность и проходимость. Комплекс состоит из нескольких машин, включая пункт управления и аппаратуру для постановки помех, и может выполнять широкий спектр задач в различных условиях.

Несмотря на эффективность в выполнении возложенных задач, "Борисоглебск-2" имеет и недостатки, в частности высокую стоимость, сложность в эксплуатации и ограниченную дальность действия. Активное использование комплекса также может сделать его уязвимым к обнаружению и уничтожению противником.

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