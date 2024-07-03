Отмечается, что украинских воинов очень сильно донимает вражеская авиация.

На Харьковском направлении Силам обороны Украины удалось немного оттеснить оккупантов. Об этом сказал командир разведывательного взвода 92ОШБР с позывным "Котя" в эфире телемарафона.

"Мы закрепились на своих позициях и даже немного продвинулись вперед. Удалось немного оттеснить врага и занять более надежные рубежи, с которых можно более удачно атаковать и наносить еще большие потери противнику", – отметил он.

При этом военный добавил, что враг не оставляет попыток продвинуться вглубь и почти ежедневно проводит наступательно-штурмовые действия. Кроме того, украинских защитников очень донимает российская авиация.

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"КАБы – это такое мощное оружие. Но позиции хорошо подготовлены, и надежные укрепления", – сказал он.

По словам бойца, из-за большого количества дронов на передовой, расположение и передвижение сил на поле боя известно обеим сторонам. Он говорит, что сегодня идет по сути "игра с открытыми картами на столе – мы знаем почти все о враге, просматриваем каждый квадратный метр, и так же они видят наши перемещения и позиции".

Он также рассказал, что сейчас делается все для того, чтобы перехватывать вражеские дроны "Орлан" и "ZALA".

"Чем меньше враг будет видеть с воздуха, тем больше у нас будет шансов сохранить наш личный состав. И тем меньше вражеских КАБов будет попадать в цель", – сказал командир разведывательного взвода 92ОШБР.

Ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, за последнюю неделю бойцы бригады с тяжелыми боями выбили российских оккупантов с ряда позиций на Харьковском направлении.

Он отмечал, что на направлении Стрелечье-Липцы противнику важно удерживать динамику и иметь хотя бы тактические результаты с целью приближения к административным границам города Харьков.

Также он отмечал, что в Волчанске захватчик пытается зацепляться за каждое укрытие и удерживать позиции, которые находятся за ним.

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