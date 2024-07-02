Он подчеркнул, что ведется системная и упорная работа по выбиванию оккупантов с занятых ими позиций.

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили российских оккупантов с ряда позиций на Харьковском направлении. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

"Цели и задачи врага остаются неизменными – присутствие в Харьковской области. На направлении Стрелечье-Липцы противнику важно удерживать динамику и иметь хотя бы тактические результаты с целью приближения к административным границам города Харьков. В Волчанске захватчик пытается зацепляться за каждое укрытие и удерживать позиции, которые находятся за ним. Оккупанты ведут активное сопровождение своих действий авиацией, также применяют значительное количество огневых средств. К тому же российские войска имеют возможность пополнять свои многочисленные потери, которые несут во время выполнения боевых задач", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Федоренко рассказал, что украинские военные смогли стабилизировать ситуацию, россияне не имеют дальнейших продвижений вглубь оперативного пространства. Он отметил, что ведется системная и упорная работа по выбиванию оккупантов с занятых ими позиций.

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"Иногда в соцсетях появляются сообщения, что якобы российские вояки выходят из Глубокого. Замечу, что за последний год, воюя на самых сложных направлениях, я ни разу не видел, чтобы враг добровольно выходил из того или иного населенного пункта. Захватчики выбиваются с каждой позиции со встречным боем, а после закрепления там Сил обороны, россияне все равно пытаются восстановить свое положение. Соответственно, динамика боевых действий очень оживленная", – продолжил комбат.

Военный отметил, что российские оккупанты пытаются заменить уничтоженную легкобронированную и бронированную технику на высокоманевренную. К примеру, они используют двухколесные мотоциклы или багги при попытках переброски личного состава на переднюю линию фронта. Однако украинские военные своевременно обнаруживают и уничтожают вражеских военных.

"Что касается вражеских беспилотников, то их достаточно много, как разведывательных, так и ударных. Противник работает и Mavic, и дневными и ночными FPV-дронами, конечно, высокое насыщение "ланцетами", которые нацелены в первую очередь на выбивание нашей бронированной техники и артиллерийских средств. Несмотря на натиск оккупантов, динамику боевых действий, их возможность пополнять свои потери, Силы обороны очень мощно выполняют свои задачи. За последнюю неделю 92-я штурмовая забрала у противника с тяжелыми боями ряд позиций, на которых ей удалось укрепиться. На сегодня эти все позиции мы удерживаем", – констатировал Юрий Федоренко.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины с начала суток, 2 июля, по состоянию на 22:00 было зафиксировано 136 боевых столкновений с противником. На Харьковском направлении российские террористы шесть раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Глубокого.

В то же время самым горячим направлением остается Покровское, где враг в целом совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Напряженная ситуация и на Торецком направлении. Там оккупанты 4 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецка, Южного, Нью-Йорка и Северного. 15 боестолкновений на момент публикации сводки завершились.

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