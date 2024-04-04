Маломуж назвал направления, где россияне могут начать наступление.

Мобилизуя 300 тысяч новых военных, Россия лишь пополнит свои потери, уверен генерал армии Украины, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает "Эспрессо".

"Они давно предусматривали увеличить количество мобилизованных до 300 тысяч. Как видим, для мобилизации проводятся различные мероприятия. Конечно, 300 тысяч военных - большое количество, но это не критично для нас", - заявил он.

По его словам, ВСУ известны стратегические планы армии России.

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Также Маломуж назвал направления, где россияне могут начать наступление: "Это Купянск, Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, а теперь уже Новопавловка и Запорожское направление, где враг сейчас пытается активно атаковать и прощупывать позиции для будущего наступления. Где-то в одном из этих мест может быть мощный прорыв".

Вместе с тем генерал заверил, что все перемещения видны, в том числе и стратегического уровня, где он готовит резервы.

"Мы видим, как они перемещаются, вооружаются, и где могут быть задействованы в тактических и стратегических операциях, поэтому готовность есть. Россияне учли дефицит боеприпасов в Украине, но и мы уже приготовились и работаем в этом направлении", - заявил Маломуж.

Потери России на 4 апреля

Напомним, общие потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили 445 040 человек. За прошедшие сутки в Украине было уничтожено 670 оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: артиллерийских систем – 11171, БПЛА оперативно-тактического уровня – 8817, боевых бронированных машин – 13386, танков – 7018, РСЗВ – 1026, средств ПВО – 746.

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