Путин действительно ожидал, что украинцы будут приветствовать его военных на своей земле, уверен немецкий канцлер.

Полномасштабным вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, ведь действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ARD.

"Фактически вся Украина срослась как нация", - добавил Шольц.

Он подчеркнул, что украинцы сорвали планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому окупанту.

По его мнению, действия Путина также способствовали тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.

Война против Украины

24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

Мировые бренды массово уходят с российского рынка.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций потеряла доступ до половины своих золото-валютных резервов.

По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.

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