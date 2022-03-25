Оккупанты целенаправленно уничтожают жилые дома и невоенные объекты. За месяц войны жертвами русской армии стали более 1000 мирных украинцев.
Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Среди жертв:
- 214 мужчин;
- 160 женщин;
- 14 девочек;
- 28 мальчиков.
Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.
Среди пострадавших:
- 181 мужчина;
- 140 женщин;
- 28 девочек;
- 23 мальчика.
Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.
По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
Сегодня начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и многочисленные единицы техники.
На Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях усилия ВСУ сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.