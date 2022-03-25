Пол некоторых жертв армии Путина не удалось идентифицировать.

Оккупанты целенаправленно уничтожают жилые дома и невоенные объекты. За месяц войны жертвами русской армии стали более 1000 мирных украинцев.

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди жертв:

214 мужчин;

160 женщин;

14 девочек;

28 мальчиков.

Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.

Среди пострадавших:

181 мужчина;

140 женщин;

28 девочек;

23 мальчика.

Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен.

По данным ООН, большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

Сегодня начались тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. За последние сутки украинские военные обезвредили две сотни оккупантов и многочисленные единицы техники.

На Донецком, Слобожанском и части Таврического направлениях усилия ВСУ сосредоточены на недопущении прорыва противника, а на Волыни - на прикрытии государственной границы.

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