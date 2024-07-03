Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не поддерживает прекращение огня в Украине, ведь это приведет Киев к капитуляции. Также он дал гарантию, что Германия не станет участником войны в Украине, сообщает ASB Zeitung.
"По моему мнению, прекращение огня, целью которого является капитуляция Украины, мы не можем поддерживать со стороны Германии", - подчеркнул Шольц.
Он также напомнил недавние заявления российского правителя Владимира Путина о "мирных переговорах" и выводе украинских военных с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.
"Это показывает, насколько цинично мыслит российская власть и что глава Кремля вовсе не собирается прекращать войну. Мы не будем это терпеть", - добавил канцлер.
Кроме того, он заверил своих граждан, что Германия не станет участником войны в Украине.
Что предшествовало
Как писал УНИАН, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе их встречи Орбан предложил Украине прекратить огонь.
"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв - прекратить огонь и затем начать и продолжить переговоры, ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - сказал Орбан.
Однако Зеленский отверг его "мирный план" и припомнил ему неудачный предыдущий опыт договоренностей с Россией о прекращении огня.