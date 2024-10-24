По его мнению, после налаживания процессов есть угроза "огромных потоков" северокорейских солдат.

На первых партиях солдат из Северной Кореи как на "лабораторных мышках" будут исследоваться проблемы их интеграции в российскую армию.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отвечая на вопрос о том, насколько солдаты из Северной Кореи могут своим количеством сыграть весомую роль на поле боя.

"Количество войск... Сейчас мы можем оценивать одну ситуацию, а если взглянуть в немного отдаленное будущее, мы понимаем, что такие цифры могут максимально расти. Сейчас это просто первые такие лабораторные мышки, как я их называю, на которых будут исследоваться риски, проблемы взаимодействия двух армий. Проблемы адаптации или интеграции северокорейских солдат в российскую армию", - отметил Тимочко.

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В то же время, по его словам, как только этот процесс отшлифуется, минимизируются проблемы, "тогда есть угроза огромных потоков северокорейских солдат".

"Этих 12 (тысяч северокорейских солдат - УНИАН), что тогда завозят, - я больше склонен к мысли, что это будут пехотные подразделения. Но возможны варианты, что это будут бригады", - сказал председатель Совета резервистов.

Относительно того, как могут быть использованы эти солдаты, Тимочко отметил, что "больше мы слышим, что все-таки Курская область".

"И это понятно в том плане, что Россия, по сути, запускает иностранные войска на свою территорию, и они там это могут подать как акт взаимоподдержки", - отметил он.

Кроме того, Тимочко подчеркнул, что языковой барьер между россиянами и северокорейцами может быть проблемным во взаимодействии на тактическом уровне. В частности, это может касаться пилотов из КНДР.

Военные КНДР в российской армии

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего российского разведчика отметило, что заключенное в июне соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей содержало секретный пункт, который предоставлял КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1 тыс. северокорейских солдат.

По его словам, за этой тысячей военных последуют и другие. Сейчас большая часть северокорейских войск находится на безопасном расстоянии от линии фронта.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж убежден, что Россия не будет массово использовать военных из Северной Кореи на поле боя в Украине, и они не имеют такой подготовки, которая бы давала бы им преимущество в битвах.

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